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      У Зеленського прокоментували переїзд Адміністрації Президента з Банкової

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      У Зеленського прокоментували переїзд АП з Банкової
      У Зеленського прокоментували переїзд АП з Банкової / 24 канал

      У команді майбутнього президента України Володимира Зеленського вважають, що перенесення Адміністрації Президента з Банкової не створить проблем.

      За інформацією "Інтерфакс-Україна", екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що перенести АП в інше місце можна досить швидко.

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      Я б хотів, щоб дійсно це переміщення відбулося... Переїзд – це радше символ... Усередині команди це буде важливо – відірватися від старих реалій, принципів, від стін. Якщо цим зайнятися, я думаю, ми зробимо це досить швидко,
      – пояснив Данилюк. 

      За його словами, коли він побував у приміщеннях Кабміну та Адміністрації Президента, то відчував себе страшенно дискомфортно. Також наголосив що інформація про ускладнення переїзду є перебільшеною.

      "Вирішив – переїхав. Крапка. Усі ці розмови про "секретні" телефони... У моєму кабінеті було сім "секретних" телефонів. Як ви думаєте, як часто я ними користувався? Я б не хотів, щоб мене слухали всі, включно з росіянами. Бо зв'язок із "тих" часів. Тому WhatsApp – так, найсекретніша комунікація. Усе це можна зробити на сучасному рівні з новими технологіями й набагато дешевше, ніж підтримувати стару інфраструктуру, яка, найголовніше, неефективна", – додав екс-міністр. 

      Що відомо про переїзд АП з Банкової? Ще напередодні другого туру президентських виборів, у якому він здобув перемогу, Володимир Зеленський заявив, що має намір перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце. Як пояснив політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. За його словами, європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій. 

      Однак таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". За їхніми словами, в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці. 

      результати виборів
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента Олександр Данилюк
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