У Зеленського прокоментували скандал із візитом адвоката Трампа в Україну

Новообраний президент Володимир Зеленський дізнався про приїзд, а згодом і скасування візиту особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані до України зі ЗМІ.

Радник майбутнього президента Дмитро Разумков в ефірі ICTV зауважив, що ніхто з команди Зеленського не давав коментарі американським журналістам щодо скандалу з приїздом Джуліані, передає "Українська правда".

Читайте також: Це небезпечно, – дипломат про скасування зустрічі адвоката Трампа і Зеленського

"Про те, що приїжджає Рудольф Джуліані, Зеленський дізнався зі ЗМІ й те, що він не приїжджає, теж дізнався зі ЗМІ. Саме тому мені дивна інформація, яка з'явилася в американських ЗМІ про те, що хтось з представників команди давав коментар про те, що там є якісь підводні камені. Це не відповідає дійсності", – сказав він.

Разумков висловив сподівання, що непорозуміння у взаєминах команди Зеленського з адміністрацією США буде знято.

У чому суть скандалу з приїздом адвоката Трампа в Україну? Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані планував приїхати в Україну, щоб зустрітися з Зеленським, але скасував свій візит. Юрист заявив, що причиною скасування візиту стали "виснажливі атаки" і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі "ворогів президента", а в деяких випадках – ворогів США. Таким Джуліані вважає нібито нардепа Сергія Лещенка, який нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році.



Сам Лещенко у відповідь на звинувачення заявив, що ці заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка. Останній нібито вводить в оману юриста президента США та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді.

Водночас, радник майбутнього президента не захотів конкретно відповідати на питання, чи хтось із команди Зеленського наразі працює над вирішенням цієї ситуації.

"Я думаю, що такі питання повинні носити конфіденційний характер, це раз. Два – Зеленський готовий проводити такі зустрічі не тільки з офіційними представниками держав, а й в тому числі і зустрічатися з представниками тих чи інших політичних сил, або не політичних сил, які будуть зацікавлені в подальшому поглибленні взаємин між державами, які позитивно налаштовані і допомагають нам в боротьбі за нашу незалежність", – підсумував політтехнолог.

Чому Джуліані хотів зустрітися з Зеленським?Щоб переконати Зеленського продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США 2016 року та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії.



Джуліані також хотів розповісти Зеленському "все, що знає про людей, які його оточують, і наскільки важливо провести повне, справедливе розслідування".



Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року. Сам Джуліані стверджував, що не втручається у вибори, а "втручаємося в розслідування, на яке маємо право".