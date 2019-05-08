У Зеленського прокоментували ймовірність відставки Кабміну після інавгурації

Питання міністрів — це все ж прерогатива парламенту та голови уряду. У президента важелів впливу на цей процес не надто багато, поки діє ця коаліція і цей склад Кабінету міністрів.

Однак новообраний президент Володимир Зеленський після інавгурації зможе озвучити свою позицію щодо цих чи інших міністрів, заявив речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

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Зокрема, на запитання щодо глави МВС України Арсена Авакова Разумков відповів, що той, скоріш за все, виконуватиме свої функції до парламентських виборів.

Я думаю, що якщо ми говоримо про Авакова, то Аваков був поданий, якщо я не помиляюся, по квоті "Народного Фронту", а сьогодні "Народний Фронт" є однією з двох ключових фракцій в коаліції,

– сказав він.

При цьому речник штабу Зеленського додав, що "час покаже", бо "в Україні все змінюється дуже швидко". Зауважимо, нещодавно український олігарх Ігор Коломойський в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що "Аваков має залишитись в уряді, бо є фактором стабільності в країні".

Зазначимо, президент може вплинути лише на призначення міністра закордонних справ і міністра оборони. Імена кандидатів на ці посади Зеленський обіцяє озвучити після інавгурації. За словами Разумкова, "це об'єктивна і зрозуміла позиція", особливо з урахуванням війни та критики від опонентів".

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

