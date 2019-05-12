У Зеленського пропонують заборонити олігархам володіти медіа

Радник обраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк запропонував заборонити олігархам володіти медіа в Україні. Однак на питання стосовно Ігоря Коломойського і "1+1" він не мав чіткої відповіді.

Якщо одні олігархи побачать у команді Зеленського людей інших олігархів, це буде сигналом - правила залишилися колишніми, сказав він в інтерв'ю Liga.net.

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Так радник Зеленського відповів на запитання про залежність успіху майбутнього українського гаранта від виходу з-під впливу великого бізнесу. Данилюк наголосив, що правила мають бути для усіх однаковими – це ж стосується і кадрів.

Повинні прийти нейтральні люди, що працюють не на когось то, а на державу. Також потрібно зачистити систему влади від представників великого бізнесу,

– зазначив він.

Наступний етап, за словами радника Зеленського, заборонити фінансовим групам володіти медіа. При цьому Данилюк наголосив, що це – лише його бачення.

"Субсидування каналів на десятки мільйонів доларів - це ні що інше, як ціна, яку платять олігархи за політичний вплив. А воно неминуче коштує нашим громадянам у тисячі разів дорожче", – пояснив сораник новообраного Президента.

Однак на питання про те, як тоді бути з телеканалом "1+1", який належить Ігорю Коломойському та зіграв чималу роль у перемозі Володимира Зеленського на виборах, він не мав чіткої відповіді.

Впізнаваність Зеленського до виборів була близька до 100%. У тому то й сенс, щоб не підлаштовувати політику під себе, а думати, як зробити країну і суспільство сильнішими. Без незалежних ЗМІ немає по-справжньому демократичних виборів,

– сказав Данилюк.

Водночас український олігарх Ігор Коломойський, із яким пов’язують новообраного Президента України, дав відразу кілька інтерв'ю. Зокрема, коментує Коломойський ймовірні призначення майбутнього гаранта та навіть про поведінку партії "Слуги народу" у парламенті.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

