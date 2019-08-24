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      У Зеленського розповіли, чи заплатять Бадоєву і Коляденко за режисуру Ходи гідності

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      Бадоєву та Коляденко не платитимуть з бюджету за організацію Ходи гідності
      Бадоєву та Коляденко не платитимуть з бюджету за організацію Ходи гідності / Фото з Facebook Алана Бадоєва

      За послуги Алана Бадоєва та хореографа Олени Коляденко, які стали режисерами Ходи гідності на День Незалежності у Києві, не будуть витрачати кошти з бюджету.

      Про це повідомив Офіс Президента Володимира Зеленського, передає "theБабель".

      Важливо: На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів

      Оплата послуг з підготовки та організації проведення святкування Дня Незалежності кліпмейкера Алана Бадоєва і хореографа Олени Коляденко з коштів державного бюджету не здійснювалася,
      – наголосили в ОП.

      Бадоєв та Коляденко відзначають, що основна увага святкування Дня Незалежності цьогоріч буде привернута до українців, які прославили країну у різних сферах. Участь у Ході гідності візьмуть президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни та інші визначні українці.

      Алан Бадоєв на репетиції святкування Дня Незалежності / фото з Facebook

      Найдорожчим на День Незалежності буде людина – наші талановиті співвітчизники, які приїздять з усіх куточків України та світу для того, щоб привітати свою державу,
      – говорив Бадоєв.

      Загалом до організації святкувань 24 серпня також долучили українську дизайнерку, авторку суконь-вишиванок Віту Кін, режисера Андрея Боутенока та Марину Шалеву, саунд-продюсера, члена журі національного відбору "Євробачення" Євгена Філатова та інших.

      Як Україна відзначатиме 28-й День Незалежності?Україна цьогоріч відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме керівництво держави та українці, які прославили нашу країну своїми здобутками.

      Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців та нагородить громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт. На ньому виступлять: Тіна Кароль, солістка гурту ONUKA Ната Жижченко, п’ятьох оркестрів, українські зірки світової оперної сцени – Андрій Романенко, Євген Орлов, Оксана Крамарева та Анжеліна Швачка, 18 піаністів і народних артистів України.

      Також у Києві пройде ще одна хода – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у ньому вже підтвердили понад 9 тисяч ветеранів з усієї України. За словами організаторів, на параді ветеранів не буде жодного з президентів, будь-яких політиків чи партійних прапорів.

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      Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Офіс Президента Бюджет Новини Києва
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