У Зеленського озвучили плани боротьби із корупцією

Команда кандидата в президенти та шоумена Володимира Зеленського розповіла, як їхній кандидат планує боротися із корупцією в разі своєї перемоги.

"Вигадувати велосипед" у цій сфері не потрібно, зазначають представники команди Зеленського на своєму каналі у Telegram. Вони стверджують, що вся проблема – "у відсутності політичної волі".

Читайте також: Сюрреалізм, – CNN про Зеленського, Порошенка та їхні аналізи

У команді Зеленського наголошують, що "покарання за корупцію має перевищувати усі можливі вигоди від неї".

Що пропонують у Зеленського:

скасувати недоторканність;

створити міжнародний Вищий економічний суд;

позбавити силові структури невластивих функцій (ініціювання справ та розслідування економічних та фінансових злочинів);

отримувати їх виключно через незалежну міжнародну конкурсну комісію;

декриміналізувати економічну діяльність(карати економічно та адміністративно за економічні порушення);

карати посадових осіб, які висувають штучні претензії до бізнесу;

перенести "державу у смартфон" через реалізацію максимальної кількість послуг бізнесу в електронному вигляді.

Збільшити суворість покарання для державних службовців через підписання згоди на добровільне позбавлення служби та через введення додаткового покарання у вигляді конфіскації всього майна та довічної заборони обіймати державні або місцеві посади, ввести заборону суддівських рішень щодо виходу під заставу,

– йдеться також у тексті.

Окрім того, у команді шоумена планують "максимально залучити громадян до викривання корупції через винагороди". Там також зазначають, що антикорупційні органи мають формуватися через незалежні міжнародні конкурсні комісії.

Також Зеленський у разі перемоги буде "ініціювати звернення до західних правоохоронців з проханням розпочати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційними органами".

У прес-службі Зеленського зазначили, що він не буде опубліковувати декларацію про статки, майно та доходи за 2018 рік до другого туру виборів. Однак команду і план дій шоумен таки обіцяє показати до другого туру.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.