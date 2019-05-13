12:19
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      У Зеленського розповіли, що заважає призначити інавгурацію на 19 травня

      197 Читать новость на русском
      У Зеленського зробили нову заяву про інавгурацію
      У Зеленського зробили нову заяву про інавгурацію / Фото з відкритих джерел

      Радник новообраного президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка переконаний, що особисті інтереси окремих українських народних депутатів, заважають призначити інавгурацію на 19 травня.

      Остаточну дату інавгурації Зеленського мають визначити депутати на засіданні Верховної Ради 14 травня. Сам новообраний президент хоче, аби церемонція відбулася саме 19 травня. Проте, за яку саме дату проголосують нардепи – поки невідомо.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

      Це наочний приклад того, як особисті інтереси окремих українських парламентаріїв (зокрема, гіпотетичний ризик передчасної втрати депутатського посвідчення та "бонусів", що до нього додаються, у тому числі імунітету від кримінального переслідування), переважають інтереси держави,
      – написав Рябошапка.

      Радник Зеленського додав, що це пояснює чому Верховна Рада "втратила легітимність в очах українців, маючи настільки низький рівень довіри, що дискредитує український парламентаризм".

      Окрім того, Рябошапка нагадав, що вчора, 12 травня, у Північній Македонії відбулась інавгурація нового президента.

      "Другий тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся у той же день, коли відбувся другий тур виборів Президента України – 21 квітня. За три тижні у Північній Македонії новообраний президент уже вступив на посаду, а в Україні парламент ще навіть не визначився із датою вступу на посаду президента України Володимира Зеленського", – підсумував Рябошапка.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 13 травня: по всій Україні пройдуть грози
      сьогодні
      3598
      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Верховна Рада Македонія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 95
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 637
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 травня , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2112
      Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      12 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      4568
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 травня , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 2862
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук