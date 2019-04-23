У Зеленського розповіли, як будуть боротися з корупцією в Україні

Команда лідера президентських виборів Володимира Зеленського для боротьби з корупцією планує скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи і зменшити тиск на бізнес.

Про це розповіла глава Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро Галина Янченко, яка є членом команди Зеленського, в ефірі "Громадського".

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Депутатська недоторканність повинна піти в минуле, НАЗК перезапущене, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, сподіваюся, теж, принаймні керівництво,

– сказала вона.

Антикорупційна діячка додала, що також важливим кроком є зменшення тиску на бізнес українців.

"Ми знаємо, що сьогодні господарські та фінансові справи розслідують всі, хто хочуть – і СБУ, і податкова. У нас навіть залишилася податкова міліція! Все це потрібно прибрати, щоб люди могли розвиватися, розвивати економіку, створювати нові робочі місця. Тому треба створити єдиний орган, який буде займатися господарськими та фінансовими справами, а бізнес буде займатися тим, що і повинен робити – розвивати економіку", – наголосила Янченко.

Додамо, у передвиборчій програмі Володимира Зеленського є пункт щодо скасування повноважень всіх правоохоронних органів розслідувати економічні злочини, а також створення окремого органу для розслідування таких справ. Також кандидат обіцяв активно боротися з корупцією та сприяти прозорій і безперешкодній роботі антикорупційних органів, зокрема Вищому антикорупційному суду.

Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.



Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.





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