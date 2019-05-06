У Зеленського відреагували на зміну Порошенком командувача ООС

Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил, і призначив на його місце Олександра Сирського. У команді Зеленського зауважили, що Сирський – гідна людина і професійний генерал. Але не зрозуміло, чому чинний глава держави зробив це призначення саме зараз, після виборів президента.

Радник майбутнього президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин розповів, що це призначення Порошенка – "абсолютно нормальне", передає "Інтерфакс".

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"Я знаю генерала Сирського, це гідний, професійний генерал і людина. У нього є відповідна освіта і досвід. Колись, в 2006 році ми почали формувати Об'єднане оперативне командування, і я особисто пропонував його на посаду начальника штабу Об'єднаного оперативного командування, нового органу управління в Збройних силах", – розповів експерт.

За словами радника Зеленського, наразі є питання, чому зміна командувача ООС була проведена після завершення президентських виборів, на яких чинний глава держави програв.

"Вибори начебто завершилися. Можна ж це було зробити раніше", – сказав Апаршин.

Він також зауважив, що екс-командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв може зайняти іншу відповідальну посаду в майбутньому.

"Наєв – бойовий український генерал, який пройшов війну, має величезний досвід. До цих генералів немає претензій, це бойові генерали. Ми повинні сьогодні зберегти цих бойових генералів, у яких є величезний досвід, знання, і які вже навчилися воювати", – наголосив радник Зеленського.

Що відомо про Олександра Сирського? 6 травня Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сирського новим командувачем Об'єднаних сил.



До початку АТО він був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою, а в 2010-х – першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.



Після початку війни на Донбасі Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.



У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.