У Зеленського висловилися щодо виходу України з ПАРЄ: Розвернутися й піти – це не конструктивно

Лідер партії "Слуга народу" і донедавна речник виборчого штабу чинного українського президента Дмитро Разумков вважає, що українська делегація в ПАРЄ поспішила з рішенням покинути міжнародну організацію.

Рішенню щодо повернення Росії передувала низка різних дій, а часто й бездіяльності, зокрема й з боку України, розповів Разумков в інтерв’ю "Українському радіо".

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Позиція "Слуги народу" така, що виходити зараз з ПАРЄ не є доцільним, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо до парламенту, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розвернутися й піти – це не конструктивно,

– наголосив Разумков.

Він також додав, що в Україні зараз все міняється, і позиція нового парламенту може повпливати на подальші події в організації.

Що трапилося у ПАРЄ?

До складу Асамблеї депутати більшістю голосів повернули російську делегацію. Сталося це в ніч на 25 червня. А вже ввечері 26 червня ПАРЄ ухвалила рішення, яким підтвердила повернення делегації Росії до Асамблеї, а також надала повноваження делегації цієї держави без жодних санкцій, попри порушення росіянами принципів Ради Європи.



Як країни голосували за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

Через події, що відбулися у ПАРЄ, делегації України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії та Грузії заявили про демарш. Представники цих країн також звернулися до своїх парламентів і урядів з закликом ухвалити рішення щодо майбутньої участі в організації.