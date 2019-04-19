У Зеленського вийде об'єднати країну, – політолог

Команда кандидата в президенти України Петра Порошенка грає в дуже небезпечну гру.

Таку думку висловив політолог Микита Потураєв.

"Ця гра на межі закликів до сепаратизму", – сказав він, коментуючи заяви прихильників чинного президента про те, що вони боротимуться за Україну до кінця.

"Тобто, проти обраного президента, якого вони самі назвали антиукраїнцем? Чи проти більшості виборців, які за нього збираються голосувати? Виборців Зеленського вже звинуватили у тому, що вони готові здати Україну Путіну, що вони "неправильні" українці. Відповідальність за такі настрої повністю на штабі Порошенка", – уточнив експерт.

Він підкреслив, що представники чинного президента працюють на дестабілізацію ситуації в країні.

"Рішення судів щодо Савченко і Рубана, щодо ПриватБанку призводять до того, що в суспільстві наростає нервозність. І ми ж знаємо, який суддя їх ухвалив. Він неодноразово під диктовку АП ухвалював неоднозначні рішення. Щодо того ж Насірова чи Супрун. І я не побоюся сказати, що це все дуже нагадує план Берії, коли він, намагаючись захопити владу після смерті Сталіна, розхитував ситуацію в країні, зокрема, випускаючи в’язнів", – додав Потураєв.

Політолог упевнений, що такі дії – на межі кримінальної відповідальності.

"Це політика, яка працює на дестабілізацію країни, що вигідно Росії, на сепаратизацію. Це все має стати предметом розслідування, зокрема з боку українських спецслужб. Зрозуміло, що тоді, коли вони працюватимуть на країну, а не на конкретного політика", – сказав він.

При цьому Потураєв зазначає, що президенту Зеленському потрібно буде докласти зусиль, щоб припинити наслідки злочинної й безвідповідальної політики чинної влади. Причому діяти доведеться ще до інавгурації.

"А до цього у влади залишається можливість розхитувати ситуацію. Їхній план зрозумілий. Вони переходять до парламентської кампанії. Але якщо вона відбуватиметься за сценарієм розколу суспільства, нагнітання паніки, то це не політика, а злочин", – підкреслив політолог. І додав, що в такому разі партія Петра Порошенка повинна слідом за Партією регіонів потрапити під люстрацію.

Експерт вважає, що план, як об'єднати країну, у Зеленського є. І зазначає, що ситуація не така трагічна, тому що у Зеленського багато прихильників і в західних областях.

"Це вирішується досить просто – комунікацією, спілкуванням, певними символічними, але нітрохи не менш ефективними діями, які покажуть повагу з боку Зеленського до цінностей, важливих для західних регіонів. Цього для першого кроку буде достатньо. Люди повинні побачити, що немає жодної загрози для країни, мови, культури. Навпаки – є дуже чітке розуміння, як це розвивати, підтримувати", – пояснив він.