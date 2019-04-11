У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського наполягають на тому, що він проведе дебати з чинним українським гарантом Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня. За словами штабу Зеленського, на це обидва кандидати погодилися з самого початку.

7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня задля проведення з ним дебатів. Згодом політик уточнив, час початку заходу – 14:14. Зеленський, зі свого боку, заявляв, що є готовим зустрітися з Порошенком на "Олімпійському" 19 квітня та жодних інших дат не називав.

Голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов зрештою зазначив, що президент розглядає дві дати проведення дебатів – як 14-го, так і 19 квітня, проте 11 квітня наголосив, що Зеленський від дати 14-го квітня відмовився.

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Аби прояснити ситуацію з датою проведення дебатів, голова передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов, зауважив, що лідер "Кварталу 95" проведе дебати з президентом на "Олімпійському" лише 19 квітня.

"Ми ж вважаємо, що змінювати дату, на яку обидва кандидати погодилися з самого початку та яка є прописаною в законодавстві, безглуздо", – підкреслив він.

За його словами, група перемовників Порошенка наполегливо та за допомогою маніпуляцій вимагала розглянути іншу дату.

У нас складається стійке враження, що Петро Порошенко не хоче приходити 19 квітня на НСК "Олімпійський", – каже Баканов.

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Голова передвиборчого штабу Зеленського переконує, що проведення дебатів на "Олмпійському" відповідає статті 62 Закону "Про вибори президента України".

Фінансування буде здійснюватися за рахунок виборчих фондів кандидатів. Якщо Петро Порошенко не погодиться – за рахунок виборчого фонду Володимира Зеленського,

– констатував він.

Кандидатуру "Олімпійського" як майданчика для проведення дебатів запропонував саме Зеленський, хоча відповідно до закону, дискусія між кандидатами у президенти має відбуватися 19 квітня у студії Суспільного. Згодом Порошенко на це погодився, хоча неодноразово підкреслював, що стадіон – не місце для дебатів.

Якщо дебати все ж відбудуться НСК "Олміпійський" у Києві, то вони орієнтовно обійдуться у 5-6 мільйонів гривень . Зокрема, таку цифру назвали на Суспільному. Щоправда, керівництво стадіону закликало не робити поспішних висновків.

"Звертаємо увагу на те, що без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", – заявили в НСК.

У штабі Порошенка раніше підкреслювали, що вони мають намір сплатити половину вартості за дебати на "Олімпійському".

Що ще відомо про передвиборчу боротьбу між Зеленським і Порошенком? Окрім дебатів на "Олімпійському", Зеленський ще запропонував, щоб кожен із кандидатів здав аналізи на вміст наркотичних речовин і алкоголю. Порошенко закликав Зеленського зробити це разом у медпункті "Олімпійського". Але лідер "Кварталу 95" відмовився та здав тести у лабораторії Eurolab. Натомість президент все ж зробив це на НСК "Олімпійський" за участю фахівців приватних клінік "Медіком і "Борис", а також Державного наркологічного центру та Київської лікарні швидкої допомоги. За результатами аналізів, в організмах ані Порошенка, ані Зеленського жодних протизаконних речовин виявлено не було.



За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.



10 квітня, підтримавши заклик легендарного українського боксера Володимира Кличка, Петро Порошенко вдруге здав аналізи, але зробив це за присутності експертів добровільної антидопінгової організації VADA. Однак Зеленський вдруге проходити тест відмовився. Результати Порошенка мають оприлюднити орієнтовно 15 квітня.