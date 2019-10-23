У Зеленського запевнили послів G7, що немає підстав для повернення "Приватбанку" ексвласникам

Якими б не були судові рішення, підстав для повернення "Приватбанку" колишнім акціонерам немає, заявили в Офісі Президента України під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7).

"Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у "Приватбанк" 155,3 мільярда гривень, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку колишнім акціонерам", – повідомила пресслужба українського президента.

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Сторони також розглянули на зустрічі:

пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями, судову реформу в Україні.

Українська сторона проінформувала послів G7 про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату.

А ще українська сторона повідомила, що проєкти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК "Нафтогаз України" (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні.

Особливу увагу було акцентовано на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектора і повернення коштів збанкрутілих банків.

Зустріч відбулася за дорученням Президента України Володимира Зеленського. У ній взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?

18 грудня 2016 року Кабмін України прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку банку і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень. На такий крок уряд пішов, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх найбільших акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Згодом ексвласники банку назвали націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною і подали до суду.

У квітні 2019 року у Києві суд задовольнив клопотання Коломойського про розширення переліку його вимог пунктом про повернення акцій "Приватбанку". Проте у жовтні суд призупинив розгляд позову Коломойського про повернення акцій банку до вирішення справи, яка розглядається в суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.

Коломойський з державою ведуть чимало інших судових суперечок, як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях. Зокрема, 14 жовтня в суперечці між "Приватбанком" і його ексвласниками в апеляційному суді Лондона перемогу здобув націоналізований банк. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.