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      У Зеленського запевнили послів G7, що немає підстав для повернення "Приватбанку" ексвласникам

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      Зустріч представників Офісу Президента України з послами G7
      Зустріч представників Офісу Президента України з послами G7 / president.gov.ua

      Якими б не були судові рішення, підстав для повернення "Приватбанку" колишнім акціонерам немає, заявили в Офісі Президента України під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7).

      "Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у "Приватбанк" 155,3 мільярда гривень, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку колишнім акціонерам", – повідомила пресслужба українського президента.

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      Сторони також розглянули на зустрічі:

      1. пріоритети проведення економічних реформ,
      2. співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями,
      3. судову реформу в Україні.

      Українська сторона проінформувала послів G7 про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату.

      А ще українська сторона повідомила, що проєкти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК "Нафтогаз України" (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні.

      Особливу увагу було акцентовано на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектора і повернення коштів збанкрутілих банків.

      Зустріч відбулася за дорученням Президента України Володимира Зеленського. У ній взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів.

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?

      18 грудня 2016 року Кабмін України прийняв рішення про націоналізацію цього найбільшого на українському ринку банку і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень. На такий крок уряд пішов, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх найбільших акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Згодом ексвласники банку назвали націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною і подали до суду.

      У квітні 2019 року у Києві суд задовольнив клопотання Коломойського про розширення переліку його вимог пунктом про повернення акцій "Приватбанку". Проте у жовтні суд призупинив розгляд позову Коломойського про повернення акцій банку до вирішення справи, яка розглядається в суді адміністративної юрисдикції на рівні апеляції про законність націоналізації банку.

      Коломойський з державою ведуть чимало інших судових суперечок, як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях. Зокрема, 14 жовтня в суперечці між "Приватбанком" і його ексвласниками в апеляційному суді Лондона перемогу здобув націоналізований банк. Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк G7 Офіс Президента Банки Нафтогаз
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