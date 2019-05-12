У Зеленського запустили відеопетицію про розпуск Верховної Ради

Команда обраного президентом Володимира Зеленського запустила відеопетицію про розпуск Верховної Ради. Щоб цю петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

"Ми запитали у людей на вулиці, що вони думають щодо розпуску Верховної Ради. А зараз запитуємо вас – залишити чи розпустити? Нагадуємо, що після мільйона переглядів новообраний президент зверне увагу на це питання в першу чергу", – мовиться в описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент".

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На кадрах лідер команди-учасниці "Ліги сміху" "Заинька" Руслан Ханумак у центрі Києва розпитує в перехожих, чи необхідно розпускати парламент. У ролику зібрані відповіді всіх людей, які висловилися за таку ініціативу.

Якщо ви підтримуєте розпуск Ради – ставимо лайк, якщо не підтримуєте – ставимо дизлайк. Це велика відповідальність, яку ми маємо вивантажити на наші плечі. І ми це зробимо,

– сказав наприкінці відео Ханумак.

Дивіться відео команди Зеленського про петицію щодо розпуску Ради:

Розпуск Ради: які підстави і що про це треба знати? Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.



Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.



Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.



