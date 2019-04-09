У Зеленського заявили, що юрист Коломойського у команді – як лікар

Робота адвоката олігарха Ігоря Коломойського – Андрія Богдана – у штабі кандидата у президенти України Володимира Зеленського жодним чином не впливає на погляди політика.

Журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.

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"Юрист – це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає…", – заявив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко, повідомляє "Громадське".

Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим, що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського,

– додав Мережко.

Він додав, що наразі не всі хочуть оголошувати про свою співпрацю зі штабом Зеленського, щоб не ризикувати опинитися у небезпеці.

Хто такий Андрій Богдан? Адвокат Коломойського, який у 2014 році мав статус радника олігарха, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Попри виїзд Коломойського з України спершу до Женеви, а потім до Ізраїлю, співпраця бізнесмена з адвокатом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Коломойський є одним з його клієнтів.

Повне розслідування Bihus.info читайте тут: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування