23:37
9 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ізбушка для Путіна. Росія повертається в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:01, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко кардинально змінився. Нечисельна "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:18, сьогодні
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 1
      Згадати все
      01:03, 6 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Зеленського заявили, що юрист Коломойського у команді – як лікар

      227 Читать новость на русском
      Андрій Богдан є адвокатом Коломойського і працює у штабі Зеленського
      Андрій Богдан є адвокатом Коломойського і працює у штабі Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Робота адвоката олігарха Ігоря Коломойського – Андрія Богдана – у штабі кандидата у президенти України Володимира Зеленського жодним чином не впливає на погляди політика.

      Журналісти Bihus.info провели розслідування і 9 квітня повідомили, що адвокат Коломойського – Богдан – представляє Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха в Ізраїль. А ще Богдан мав таємну зустріч із головою НАБУ Артемом Ситником.

      Читайте також: Адвокат Коломойського і водночас представник Зеленського таємно зустрівся із Ситником

      "Юрист – це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає…", – заявив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко, повідомляє "Громадське".

      Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим, що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського,
      – додав Мережко.

      Він додав, що наразі не всі хочуть оголошувати про свою співпрацю зі штабом Зеленського, щоб не ризикувати опинитися у небезпеці.

      Хто такий Андрій Богдан? Адвокат Коломойського, який у 2014 році мав статус радника олігарха, коли той очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Попри виїзд Коломойського з України спершу до Женеви, а потім до Ізраїлю, співпраця бізнесмена з адвокатом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Коломойський є одним з його клієнтів.

      Повне розслідування Bihus.info читайте тут: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

      blog_ava
      Біля офісу Зеленського влаштували мітинг пенсіонерів та студентів: виникла сутичка
      сьогодні
      4567
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини України Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 квітня: де і коли пройдуть дебати, з "Самопомочі" піде частина нардепів
      сьогодні , 22:19 Головні новини 9 квітня: де і коли пройдуть дебати, з "Самопомочі" піде частина нардепів
      1007
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      сьогодні , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 282
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      сьогодні , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 282
      Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими
      сьогодні , 20:01 Тотальне зубожіння: Чи дійсно українці стали біднішими
      Яніна Ткачук 1681
      Битва за "Приватбанк": Чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів
      сьогодні , 19:00 Битва за "Приватбанк": Чи заплатять українці Коломойському ще 2 мільярди доларів
      Євгенія Мазур 1766
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук