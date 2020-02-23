У Зеленського жорстко відповіли Путіну на його слова щодо взаємин України та Росії

В Офісі українського президента відреагували на нещодавні слова російського президента Володимира Путіна про Україну. Також господар Кремля торкнувся й теми Православної церкви України.

Відповідну заяву ОПУ зробив у коментарі виданню Washington Examiner. За словами представників українського лідера, російсько-українські взаємини не можна визначати "геополітичними амбіціями" лідерів.

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"Ці взаємини базуються на взаємодії людей, які живуть, працюють, творять і борються за мир по обидва боки кордону", – зауважили в держоргані.

Так тут прокоментували слова господаря Кремля про те, що об'єднання можливостей України та Росії потенційно може створити "глобального конкурента" в Європі та у всьому світі.

Крім того, в Офісі Зеленського висловили думку щодо слів Путіна про те, що Православна церква України нібито зруйнувала єдність в православ'ї країни.

В Україні церква та держава – розділені. Нещодавнє об'єднання православної церкви України було виключно рішенням людей, що ініціюється конгрегацією відповідно до правил церкви та законодавчо підтвердженим церковним документом, Томосом,

– сказали в офісі Зеленського.

Також російський президент наголошував на нібито незаконності ПЦУ. На це в Офісі Президента сказали, що український лідер захистив утвореня Церкви як законне рішення, ухвалене православними лідерами.

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Як створювали Православну церкву України? У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



На початку січня 2019 року Вселенський партіарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію для України. Православні церкви не поспішали з визнанням ПЦУ, а першою церквою, яка це зробила стала Елладська православна церква. Вона визнала українську церкву лише через 10 місяців після створення – у жовтні 2019 року. Слідом за Грецькою церквою ПЦУ визнав патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ.