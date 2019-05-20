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      У Зеленського зробили важливу заяву щодо співпраці з МВФ

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      Команда Зеленського розповіла про співпрацю з МВФ
      Команда Зеленського розповіла про співпрацю з МВФ / 24 канал

      Команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФ.

      Про це заявив радник Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Мовляв, впоратися з боргами Україна може завядки коштам Єдиного казначейського рахунку і золотовалютних резервів.

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      За його словами, позичати капітал на зовнішніх ринках зараз є занадто дорого – доведеться платити близько 10% річних.

      Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас – доведеться платити близько 10% річних,
      – заявив Устенко.

      Водночас радник вказав на те, що у довгостроковій перспективі співпрацю з МВФ продовжувати все ж необхідно, адже по-іншому  не вдасться залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

      До слова, 21 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Україні для оцінювання виконання поточної програми співробітництва з фондом Stand-by. Її підписали наприкінці грудня 2018 року. Програма розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати майже чотири мільярди доларів.

      Що відомо про Президента України Володимира Зеленського:

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Гроші Президентські вибори 2019 МВФ Транш МВФ
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