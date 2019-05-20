У Зеленського зробили важливу заяву щодо співпраці з МВФ

Команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФ.

Про це заявив радник Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Мовляв, впоратися з боргами Україна може завядки коштам Єдиного казначейського рахунку і золотовалютних резервів.

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За його словами, позичати капітал на зовнішніх ринках зараз є занадто дорого – доведеться платити близько 10% річних.

Україна зараз не може вийти на зовнішні ринки запозичення капіталу. Вони дорогі для нас – доведеться платити близько 10% річних,

– заявив Устенко.

Водночас радник вказав на те, що у довгостроковій перспективі співпрацю з МВФ продовжувати все ж необхідно, адже по-іншому не вдасться залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.

До слова, 21 травня місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Україні для оцінювання виконання поточної програми співробітництва з фондом Stand-by. Її підписали наприкінці грудня 2018 року. Програма розрахована на 14 місяців, протягом яких Україна може отримати майже чотири мільярди доларів.

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