У згорілому Будинку профспілок відкриють 9-поверховий коворкінг: що відомо

У будівлі колишнього Будинку профспілок на Майдані Незалежності, яка практично повністю згоріла під час подій Революції гідності взимку 2014-го, з'явиться коворкінг.

Що відомо про події в Будинку профспілок під час Майдану?У будівлі був розташований Штаб національного спротиву під час Євромайдану. Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За офіційними даними, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула. Неофіційні дані вказують на те, що кількість жертв могла бути більшою.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок відбувся за вказівкою екс-голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

Що планують зараз відкрити у Будинку профспілок?

Значну частину приміщень займатиме коворкінг міжнародної мережі Spaces, яка заявила про свій вихід на український ринок. Першу чергу простору планують відкрити вже у серпні 2019.

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Це буде 9-поверховий простір площею 6 102 метрів квадратних, розрахований на 600 робочих місць. Окрім робочого простору, тут також будуть передбачені бізнес-клуб і переговорні кімнати.

Працюючи в історичному районі Липки, ви будете перебувати в одному з найбільш енергетично сильних місць столиці України,

– йдеться в описі на сайті Spaces.

Сам Будинок профспілок, в якому розташується новий бізнес-центр Maidan Plaza, описують як "щойно відремонтовану будівлю з неповторним обличчям, яка з першого погляду закохує в себе відвідувачів дизайнерських офісів, переговорних кімнат і бізнес-клубу".



Візуалізація нового бізнес-центру у Будинку профспілок у Києві

Як виглядатиме коворкінг, який відкриють у Будинку профспілок у Києв: фото

У листопаді 2018-го саме у 5 річницю початку Євромайдану (21 листопада) у Будинку профспілок у центрі Києва, який майже дощенту згорів під час Революції Гідності, відкрили ресторан мережі швидкого харчування KFC.

Ця подія набрала значного резонансу. Чимало людей прийшло на акцію протесту проти відкриття нового ресторану – їх обурило те, що заклад відкрили у приміщенні, в якому під час Майдану у пожежі загинули люди.

Згодом стало відомо, що ресторан KFC у Будинку профспілок відкрила російська компанія, про що свідчила російська адреса у контактах на сайті.

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