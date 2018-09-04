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У жахливій ДТП в Іспанії автобус врізався в стовп: багато загиблих і постраждалих

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У смертельній ДТП в Іспанії автобус врізався в стовп
У смертельній ДТП в Іспанії автобус врізався в стовп / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 3 вересня, на півночі Іспанії автобус врізався в опору мосту. Щонайменше 5 людей загинули і більше десятьох отримали важкі поранення.

Про це повідомило у Twitter видання La Voz de Avilés.

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"П'ять людей загинули", – розповів прес-секретар представництва центрального уряду в Астурії, додавши, що всі жертви – пасажири. Проте, як зазначається, серед 20 постраждалих двоє у важкому стані, зокрема водієві автобуса повинні ампутувати ногу.

П'ять загиблих. 16 поранених, п'ять з яких дуже у важкому стані,
– зазначено у відомстві.

На опублікованих фото видно, що стовп фактично розрізав корпус автобуса навпіл.

"Як зазначила Національна гвардія, автобусна аварія сталася через високу швидкість", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, поки не відомо, з яких причин транспортний засіб зіткнувся з опорою мосту, подробиці аварії з'ясовуються.

Теги: Жертви Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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