У жахливій ДТП в Іспанії автобус врізався в стовп: багато загиблих і постраждалих

У понеділок, 3 вересня, на півночі Іспанії автобус врізався в опору мосту. Щонайменше 5 людей загинули і більше десятьох отримали важкі поранення.

Про це повідомило у Twitter видання La Voz de Avilés.

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"П'ять людей загинули", – розповів прес-секретар представництва центрального уряду в Астурії, додавши, що всі жертви – пасажири. Проте, як зазначається, серед 20 постраждалих двоє у важкому стані, зокрема водієві автобуса повинні ампутувати ногу.

П'ять загиблих. 16 поранених, п'ять з яких дуже у важкому стані,

– зазначено у відомстві.

AMPLIACIÓN. Cinco muertos y 16 heridos, cinco de ellos muy graves, en el accidente de autobús de este mediodía en https://t.co/YlIy5Opd7N — La Voz de Avilés (@lavozdeaviles) 3 вересня 2018 р.

На опублікованих фото видно, що стовп фактично розрізав корпус автобуса навпіл.

"Як зазначила Національна гвардія, автобусна аварія сталася через високу швидкість", – йдеться у повідомленні.

El impacto revela una gran velocidad del autobús accidentado en #Avilés, asegura la Guardia Civil. https://t.co/gvTQtElFLe — La Voz de Avilés (@lavozdeaviles) 3 вересня 2018 р.

За даними видання, поки не відомо, з яких причин транспортний засіб зіткнувся з опорою мосту, подробиці аварії з'ясовуються.