У жителів Москви немає вибору, – західні ЗМІ про нового мера столиці Росії

9 вересня у Москві пройдуть вибори мера міста. У виборчих перегонах братимуть участь п'ятеро кандидатів: самовисуванець Сергій Собянін, представник партії "Справедлива Росія" Ілля Свиридов, Михайло Балакін із "Союзу містян", Вадим Кумін із КПРФ та Михайло Дегтярьов із ЛДПР. Однак серед претендентів на крісло мера Москви – жодного опозиційного політика.

Так, кандидати з опозиції зазнали невдачі вже в липні під час процедури допуску до виборів, пише Tageszeitung.

Читайте також: Фотофакт: У Москві розгорнули гігантський банер на підтримку Сенцова

Колишньому депутату Держдуми Дмитру Гудкову не вдалося зібрати необхідні 110 підписів депутатів на свою підтримку, зауважує автор статті і додає, що москвичів, по суті, позбавили вибору, оскільки мером їхнього міста без сумнівів стане Сергій Собянін.

Один із найближчих союзників Володимира Путіна (Собянін – "24"), цілком ймовірно, буде з легкістю переобраний на пост мера Москви в неділю, 9 вересня. Це голосування підтвердить міцність російської правлячої "політичної машини", незважаючи на зростання народного невдоволення реформами російської пенсійної системи,

– пояснює Financial Times.

Згідно з соцопитуваннями, проведеними державними компаніями, Собяніна підтримують від 65% до 70% московських виборців, а з інших чотирьох кандидатів ніхто не зібрав і 14%. Очікується, що явка на вибори мера не перевищить 30%.

"Сергій Собянін, колишній глава президентської адміністрації Путіна, залишається одним із ключових елементів президентського "апарату управління", якщо врахувати величину і економічну важливість Москви, а також роль цього міста як місця багатьох із найбільших акцій протесту проти Кремля. За вісім років керівництва столицею він став членом "зграї" посадових осіб, яка може зіграти роль в координації потенційного відходу Путіна від влади", – зазначає видання.

Читайте також: Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії