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      У житловому будинку в Парижі прогримів потужний вибух (відео)

      204 Читать новость на русском
      Пожежа у центрі Парижа
      Пожежа у центрі Парижа / REMI BRANCATO

      Сильна пожежа у центрі Парижа повністю охопила шестиповерховий будинок. На одному з поверхів будівлі стався сильний вибух, внаслідок якого пожежа значно посилилася.

      За інформацією видання Franceinfo наразі не надходило інформації про жертв чи постраждалих внаслідок інциденту.

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      На місці працюють десятки рятувальників, які, за інформацією очевидців, успішно боряться з вогнем.

      Пожежа, вибух, Франція
      Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу // REMI BRANCATO

      На відеозаписах свідків видно, як вогонь повністю охопив кілька нижніх поверхів будівлі.

      Очевидцям також вдалося зафільмувати момент потужного вибуху. Дивіться відео:

      Причини виникнення пожежі наразі також залишаються невідомими. Після того, як рятувальники повністю ліквідують загоряння буде проведено розслідування, яке встановить, що ж саме призвело до сильної пожежі та вибуху.

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      Теги: Пожежа Вибух Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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