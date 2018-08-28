У Житомирі мережа кав'ярень потрапила у скандал через Крим: фото

Мережа житомирських кав’ярень Sharikava потрапила у скандал після публікації карти України без окупованого Криму. Після інциденту кав'ярня видалили власний сайт.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний.

"Наша команда до цього не причетна, ми добре працюємо над усім нашим контентом, над помилками, кілька людей перевіряє всю інформацію, ми не пропустимо таку помилку!", – прокоментувала скандал адміністрація закладу.

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Згодом з'ясувалося, що власник мережі Sharikava сам активно відвідує окупований Крим. У своєму Instagram-акаунті він публікує фотографії з Севастополя і Ялти.

На скандал зреагували і активісти праворадикальної організації С14. Вони написали на вітрині кав'ярні "Крим – Україна".