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      У Житомирі попрощались із відомим кіборгом і ветераном АТО Олегом Котенком: фото, відео

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      У Житомирі попрощались із загиблим Олегом Котенком / "Житомир.info"

      У Житомирі у неділю, 8 березня, попрощались з кіборгом, ветераном 95-ої ОДШБр Олегом Котенком (позивний "Кот"). 6 березня його знайшли застреленим у під'їзді будинку. Основна версія смерті – самогубство.

      Поховали Олега Котенка на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі, повідомляє місцеве видання "Житомир.info". Попрощатися з відомим ветераном прийшли рідні, друзі, побратими та волонтери. Колишнього військового в останню путь проводжали з оркестром.

      До теми Ветерана АТО Котенка знайшли застреленим у Житомирі, – ЗМІ

      Він повернувся живим з війни, але, на жаль, ми втратили його тут. Я вірю, що буде правда. Цього бажають усі. багато прийшло його побратимів, ніхто цього не спустить,
      – ділиться емоціями друг загиблого Андрій Прун.

      За його словами, Котенко неодноразово запевняв друзів та побратимів, що не збирається зводити рахунки з життям.

      Дивіться відео прощання з Олегом Котенком у Житомирі:

       

      Житомир попрощався із загиблим ветераном АТО Олегом Котенком / Фото "Житомир.info"

      Людина свято, людина вітер. Він був завжди хороший, приємний, добряк, ніколи нікому не відмовив у допомозі. Справжня людина, батько, друг. На нього завжди можна було покластися,
      – розповіла подруга Котенка Ольга Цибуля.

      Загибель Олега Котенка: основне

      • 6 березня тіло Котенка з вогнепальним пораненням знайшли у під’їзді будинку, де він проживав.
      • Поряд із тілом виявили зареєстровану на померлого зброю – мисливський карабін.
      • У поліції стверджують, що основною версією смерті є самогубство.
      • Водночас родичі та друзі ветерана АТО не вірять у суїцид.

      Що відомо про Олега Котенка? 47-річний Олег Котенко був розвідником 95-ої бригади у Житомирі. Коли розпочалася анексія Криму, він став одним із засновників батальйону оборони "Краю Полісся". Служив у найгарячіших точках на Донбасі.

      Після демобілізації Котенко активно брав участь у багатьох волонтерських проєктах у Житомирі і допомагав вдовам та дітям загиблих військових.

      У Олега Котенка залишилися дружина та дві дочки.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Волонтери Ветерани Втрати Війна на Донбасі АТО Самогубство Новини Житомира Новини України Новини політики
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