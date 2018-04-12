10:42
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
15°C 5°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
  • неділя
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

У Житомирі з колонії втік небезпечний злочинець

842 Читать новость на русском
Втікач Козел Олександр
Втікач Козел Олександр / zt.npu.gov.ua

10 квітня у Житомирі з виправної колонії втік злочинець Козел Олександр Сергійович, якого у 2009 році було засуджено за умисне вбивство та крадіжку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Читайте також: Ніколас Круз, який вчинив стрілянину у Флориді, хоче пожертвувати свою спадщину сім'ям загиблих

Наразі поліція намагається встановити місцезнаходження злочинця, який покинув дільницю соціальної реабілітації Житомирської виправної колонії. У 2009 році Олександра Козла було засуджено до 13 років позбавлення волі. До арешту він проживав у селі Бистрику на Житомирщині.


Козел Олександр Сергійович

"Його прикмети: середньої статури, зріст 170 см, очі сірі, волосся коротке темно-русяве, вуха невеликі відстовбурчені, ніс скошений убік. Має шрам над правим оком, татуювання на лівій руці у вигляді літер на пальцях "САНЯ" та між великим та вказівним пальцем – літери "С", на лівому передпліччі – малюнок "Смерть з косою", – повідомляють в правоохоронних органах.

Також поліція звертається з проханням до тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження втікача, повідомляти про це.

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Покоління iGen: як смартфони змінили цілу генерацію
сьогодні, 10:02 Покоління iGen: як смартфони змінили цілу генерацію
Михайло Года 570
Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 Путівник Галактикою
Ніхто до сирійського посольства квітів не поніс, хоча там загинули такі ж діти, як і в Кемерові
сьогодні, 08:44 Ніхто до сирійського посольства квітів не поніс, хоча там загинули такі ж діти, як і в Кемерові
Володимир Шередега 1556
Головні новини 11 квітня: загострення в Сирії, свідчення Цукерберга і знайдений українець
сьогодні, 08:10 Головні новини 11 квітня: загострення в Сирії, свідчення Цукерберга і знайдений українець
5575
Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи
сьогодні, 07:01 Бунт против Путина: как долго будут терпеть российские олигархи
Іван Яковина 2690
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук