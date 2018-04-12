У Житомирі з колонії втік небезпечний злочинець

10 квітня у Житомирі з виправної колонії втік злочинець Козел Олександр Сергійович, якого у 2009 році було засуджено за умисне вбивство та крадіжку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

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Наразі поліція намагається встановити місцезнаходження злочинця, який покинув дільницю соціальної реабілітації Житомирської виправної колонії. У 2009 році Олександра Козла було засуджено до 13 років позбавлення волі. До арешту він проживав у селі Бистрику на Житомирщині.



Козел Олександр Сергійович

"Його прикмети: середньої статури, зріст 170 см, очі сірі, волосся коротке темно-русяве, вуха невеликі відстовбурчені, ніс скошений убік. Має шрам над правим оком, татуювання на лівій руці у вигляді літер на пальцях "САНЯ" та між великим та вказівним пальцем – літери "С", на лівому передпліччі – малюнок "Смерть з косою", – повідомляють в правоохоронних органах.

Також поліція звертається з проханням до тих, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження втікача, повідомляти про це.