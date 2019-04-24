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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху електрички

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      Зробити фотографію він так і не встиг: через тіло юнака пройшов розряд потужністю 27 тисяч вольт.

      Потерпілий виліз на дах електрички сполучення "Фастів-Житомир" приблизно о 1:00, зазначили у прес-службі Нацполіції.

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      За словами працівників вокзалу, заграву від удару струмом було видно за кількасот метрів.

      Коли на місце приїхали медики, хлопець ще був живий. Із опіками 96% тіла його доправили до лікарні, але врятувати не змогли, зазначили у  

      Хворого перевели на апарат штучної вентиляції легенів, серце вже не справлялось. На жаль, наші дії не призвели до бажаного результату" 
      – прокоментував завідувач блоку інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Ілля Недашківський.

      Усі обставини трагедії уже з'ясовує поліція. А також встановлюють, з якою метою хлопець міг бути поблизу електропотяга чи на електропотязі.

       

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      Теги: Новини України Новини Житомира Жертви
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