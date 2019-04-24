У Житомирі загинув 18-річний хлопець, який хотів зробити селфі на даху електрички

Зробити фотографію він так і не встиг: через тіло юнака пройшов розряд потужністю 27 тисяч вольт.

Потерпілий виліз на дах електрички сполучення "Фастів-Житомир" приблизно о 1:00, зазначили у прес-службі Нацполіції.

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За словами працівників вокзалу, заграву від удару струмом було видно за кількасот метрів.

Коли на місце приїхали медики, хлопець ще був живий. Із опіками 96% тіла його доправили до лікарні, але врятувати не змогли, зазначили у

Хворого перевели на апарат штучної вентиляції легенів, серце вже не справлялось. На жаль, наші дії не призвели до бажаного результату"

– прокоментував завідувач блоку інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Ілля Недашківський.

Усі обставини трагедії уже з'ясовує поліція. А також встановлюють, з якою метою хлопець міг бути поблизу електропотяга чи на електропотязі.