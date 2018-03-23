15:58
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У зірки "Сватів" Добронравова стався інсульт, – ЗМІ

405 Читать новость на русском
Федір Добронравов
Федір Добронравов / Соцмережі

Уночі проти 23 березня популярний російський актор театру та кіно Федір Добронравов, відомий у тому числі і за роллю в українському серіалі "Свати", переніс інсульт, відтак йому було проведено екстрену операцію.

18 березня Федора Донбронравова госпіталізували. За словами художнього керівника Московського театру сатири Михайла Ширвіндта, в актора стався "маленький напад судинного характеру".

Читайте також: Заборона серіалу "Свати": Добронравова внесли до "чорного списку" Міністерства культури

Згодом з’явилася інформація, що він уже почувається добре та приходить до тями.

Однак, як пише російське видання "Известия", уночі акторові знову стало зле та йому потрібною була операція, відтак його поклали до лікарні у Москві.

Зазначається, що усе пройшло нормально, щоправда виписка Добронравова поки не планується.

Цілком імовірно, що зірку "Сватів" випишуть з клініки 31 березня, а 1 квітня він уже зможе знову вийти на сцену.

Додамо, раніше вистави за участю Добронравова, які мали відбутися 21 та 29 березня, було скасовано у його рідному Московському театрі сатири та у Санкт-Петербурзі.

Теги: LifeStyle Новини Росії Новини культури Кіно Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
сьогодні, 15:01 Оружие для терактов для Савченко и Рубана передали россияне – все остальное не важно
Max Kolezznikov 1847
Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
сьогодні, 12:01 Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ
Наталія Лебідь 1131
Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
сьогодні, 12:00 Вибори президента Росії: офіційні результати голосування
17602
Ryanair офіційно зайшов в Україну: коли та звідки літатиме лоукост
сьогодні, 10:54 Ryanair офіційно зайшов в Україну: коли та звідки літатиме лоукост
5043
Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
сьогодні, 09:10 Улюблені ведучі прогнозу погоди: апетитні півкулі і декольте до пупка
Настя Сукач 2107
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук