У зірки "Сватів" Добронравова стався інсульт, – ЗМІ

Уночі проти 23 березня популярний російський актор театру та кіно Федір Добронравов, відомий у тому числі і за роллю в українському серіалі "Свати", переніс інсульт, відтак йому було проведено екстрену операцію.

18 березня Федора Донбронравова госпіталізували. За словами художнього керівника Московського театру сатири Михайла Ширвіндта, в актора стався "маленький напад судинного характеру".

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Згодом з’явилася інформація, що він уже почувається добре та приходить до тями.

Однак, як пише російське видання "Известия", уночі акторові знову стало зле та йому потрібною була операція, відтак його поклали до лікарні у Москві.

Зазначається, що усе пройшло нормально, щоправда виписка Добронравова поки не планується.

Цілком імовірно, що зірку "Сватів" випишуть з клініки 31 березня, а 1 квітня він уже зможе знову вийти на сцену.

Додамо, раніше вистави за участю Добронравова, які мали відбутися 21 та 29 березня, було скасовано у його рідному Московському театрі сатири та у Санкт-Петербурзі.