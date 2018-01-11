У Золочеві встановили незвичну зупинку громадського транспорту: фото

У місті Золочів, що на Львівщині, на вулиці Січових Стрільців біля міського кладовища "спиною" до дороги встановили зупинку громадського транспорту.

Однак жодної помилки у встановлені зупинки немає. Як пояснили у міській раді, так у місті перейняли досвід Канади, де у цілях безпеки влаштовують зупинки спиною до проїжджої частини. Таку ідею побачив інженер-будівельник Тарас Куйбіда, який нещодавно там побував.

"У першу чергу, це – заходи безпеки, друге – якщо погані погодні умови, дощ або сніг, це в якійсь мірі захищає пасажирів. Це безпека, в першу чергу, наших дітей, котрі не мають можливості вибігти відразу на дорогу. Справа тут встановлений прозорий пластик через який не задуватиме вітер, але автобус буде видно", – розповів архітектор Золочівської міської ради Роман Кушнір.

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