У Золотому Зеленський спілкувався не з військовими, а з порушниками закону, – заява штабу ОС

У командуванні Об'єднаних сил переконують, що у Золотому на Донбасі Президент України Володимир Зеленський спілкувався з людьми у військовій формі, що представилися добровольцями. Проте перебувають вони тут зі зброєю нелегально.

Як наголосили керівники ОС, люди, з якими спілкувався Зеленський, перебували у приватному будинку та не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, які є уповноваженими перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил.

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Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", більше знаний як Закон про операцію Об‘єднаних Сил, чітко визначає категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з Президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка,

– заявили у Штабі.

Володимир Зеленський несподівано прибув у Золоте на Донбасі, імовірно, аби обговорити з тутешніми добровольцями розведення військ. Річ у тім, що ті виступають проти цього розведення. Загалом їхнє спілкування вийшло дуже палким як з боку президента, так і з боку добровольців, багато з яких мали з собою зброю.

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Під час суперечки з добровольцями відзначився гучними заявами й український гарант. Зокрема, він зауважив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".

Що відомо про розведення сил на Донбасі:

30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.

Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 канал