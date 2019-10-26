У Золотому Зеленський спілкувався не з військовими, а з порушниками закону, – заява штабу ОС
У командуванні Об'єднаних сил переконують, що у Золотому на Донбасі Президент України Володимир Зеленський спілкувався з людьми у військовій формі, що представилися добровольцями. Проте перебувають вони тут зі зброєю нелегально.
Як наголосили керівники ОС, люди, з якими спілкувався Зеленський, перебували у приватному будинку та не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, які є уповноваженими перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил.
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Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", більше знаний як Закон про операцію Об‘єднаних Сил, чітко визначає категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з Президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка,
– заявили у Штабі.
Володимир Зеленський несподівано прибув у Золоте на Донбасі, імовірно, аби обговорити з тутешніми добровольцями розведення військ. Річ у тім, що ті виступають проти цього розведення. Загалом їхнє спілкування вийшло дуже палким як з боку президента, так і з боку добровольців, багато з яких мали з собою зброю.
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Під час суперечки з добровольцями відзначився гучними заявами й український гарант. Зокрема, він зауважив, що йому "пофіг, з ким буде перемир'я".
Що відомо про розведення сил на Донбасі:
- 30 червня у ОБСЄ повідомили, що як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У резульататі відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
- 1 жовтня Президент України Зеленський розповів, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
- За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка, розведення сил і засобів заплановано було на 7 жовтня.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- Розведення сил і засобів мало б стартувати через 7 днів повної тиші на Донбасі. Проте це досі не сталося, оскільки проросійські бойовики не припиняють вести вогонь.
- Низка громадських активістів та учасників бойових дій виступили проти розведення військ, називаючи цей процес "капітуляцією перед Росією". Зокрема, на початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте і заявити, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра, або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
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