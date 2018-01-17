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У зоні АТО загинув боєць "Правого сектора" з Івано-Франківська

15:06, сьогодні 3104 Читать новость на русском
Загинув боєць АТО Андрій Витвицький
Загинув боєць АТО Андрій Витвицький / Фото з вільних мереж

У вівторок, 16 січня, у зоні АТО загинув боєць добровольчого корпусу "Правий сектор" Андрій Витвицький ("Спікер"). 30-річний боєць був родом з Івано-Франківська і навчався у Вищій духовній семінарії у Львові.

Про це мовиться у повідомлення на Facebook-сторінці "Правого сектора".

"На Донеччині ввечері 16 січня загинув смертю хоробрих друг "Спікер", боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Це дивовижна українська людина, різнобічно розвинена, людина честі. Від початку Майдану боровся у лавах нашого руху. Після Майдану він присвятив себе війні", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: Бійці АТО підірвалися на вибухівці: є жертви

У загиблого військового залишилися мама, дружина та маленька донька.

Теги: Новини України АТО Жертви Війна на Донбасі Івано-Франківськ Новини Львова Правий сектор
Джерело: 24 Канал
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