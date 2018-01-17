У зоні АТО загинув боєць "Правого сектора" з Івано-Франківська
15:06, сьогодні 3104 Читать новость на русском
У вівторок, 16 січня, у зоні АТО загинув боєць добровольчого корпусу "Правий сектор" Андрій Витвицький ("Спікер"). 30-річний боєць був родом з Івано-Франківська і навчався у Вищій духовній семінарії у Львові.
Про це мовиться у повідомлення на Facebook-сторінці "Правого сектора".
"На Донеччині ввечері 16 січня загинув смертю хоробрих друг "Спікер", боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Це дивовижна українська людина, різнобічно розвинена, людина честі. Від початку Майдану боровся у лавах нашого руху. Після Майдану він присвятив себе війні", – мовиться у повідомленні.
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У загиблого військового залишилися мама, дружина та маленька донька.
Джерело: 24 Канал
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