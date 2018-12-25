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      У "Зорі" оцінили шанси повернутися в Луганськ

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      Сергій Рафаїлов
      Сергій Рафаїлов / footboom.com

      Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов оцінив шанси клубу повернутися виступати в Луганськ.

      Рафаїлов вважає, що в першу чергу в Луганську, який наразі окупований Росією, потрібно встановити мир.

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      "А ви вірите в те, що "Зоря" скоро повернеться до Луганська? Коли ми їхали, то думали, що через 3-4 місяці повернемося назад. А все триває вже п'ятий рік і кінця я цього, чесно кажучи, не бачу", – заявив Рафаїлов в інтерв'ю клубному сайту.

      "Ті люди, які за це відповідають, повинні встановити мир, прибрати блокпости, відновити все те, що зруйновано, налагодити життя, тоді й "Зоря" повернеться до Луганська і "Шахтар" в Донецьк. І футбол почне розвиватися. І, може бути, через якийсь час, досягне рівня 2014-го року", – додав гендиректор луганців.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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