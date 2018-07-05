У "Зорі" розповіли про проблеми з проведенням матчів Ліги Європи у Запоріжжі

Луганська "Зоря" планує домашні матчі Ліги Європи проводити у Запоріжжі на "Славутич Арена". Однак є клубу є певні проблеми.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов у коментарі офіційному сайту "Зорі"

"Сподіваємося, що відбіркові матчі пройдуть в Запоріжжі, хоча багато що ще належить зробити в плані підготовки керівництву міста і стадіону. Вони розуміють ту відповідальність, яка перед усіма нами стоїть. Але вже сьогодні на поле стадіону "Славутич-Арена", яке зовсім недавно перестелили, збираються проводити якісь релігійні збори з установкою сцени на поле. Їм, як то кажуть, видніше", – розповів Рафаїлов.

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Відтак запасним стадіоном у "Зорі" на матчі Ліги Європи буде одеський "Чорноморець". Варто зазначити, що на цьому стадіоні матчі Ліги Європи також проводитиме "Маріуполь".

"Хоча ми будемо все робити для того, щоб всі матчі Ліги Європи проходили в Запоріжжі. Вже багато було зроблено міською громадою і владою, клубом. Одним словом, практично всі вже зроблено для того, щоб матчі "Зорі" в єврокубках проходили в Запоріжжі", – підсумував Рафаїлов.