У "Зорю" повернувся нападник, який раніше виступав у Росії

У "Зорю" повернувся нападник Пилип Будківський, який свого часу виступав за луганців, а також грав за іноземні клуби, зокрема, і в Росії. Про повернення гравця розповів головний тренер Юрій Вернидуб.

У команду також повернувся Максим Білий. Окрім того, "Зоря" веде переговори щодо підписання контракту зі ще одним гравцем, прізвище якого в клубі поки не називають.

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"Максим Білий та Пилип Будківський вже пройшли школу "Зорі". Тут вони стали тими футболістами, якими є зараз. З хорошим ім'ям. Десь їм не щастило надалі. У тих клубах, де вони були. Не так багато грали, не так багато забивали. У них є великий шанс допомогти команді, зайняти свою позицію на полі й нікому її не віддавати. За футболом вони зголодніли", – цитує Вернидуба офіційний сайт "Зорі".

У минулому сезоні в "Зорю" повернулися Віталій Вернидуб і Дмитро Хомченовський. Наставник луганців прокоментував традицію гравців повертатися у "Зорю".

"Повертати тих гравців, які були раніше залучені за нас – це непогано. Хлопці про "Зорю" не забувають. Наш клуб дав їм чимало. Вони йшли без сварок й образ. Настав час повернутися. Думаю, це гарна традиція. Сподіваюся, вони допоможуть клубу зайняти місце якомога вище. Хотілося би знову виступати в Єврокубках", – резюмував наставник "Зорі".

Відзначимо, що Пилип Будківський є вихованцем "Шахтаря", однак за донецький клуб не провів жодного офіційного матчу. В Україні футболіст виступав за "Маріуполь", "Севастополь" та "Зорю". За кордоном гравець провів чимало матчів за російський "Анжи". Останнім клубом форварда був французький "Сошо".

Нагадаємо, що луганська "Зоря" вирішила припинити співпрацю з Василем Приймою. Також у клубу виникли проблеми з Олександром Сватком.