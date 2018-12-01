Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер проведе захист титулу в бою проти колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі. Бій відбудеться на території чемпіона – в Лос-Анджелесі 1 грудня (ніч на 2 грудня в Україні).

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В Україні бій Уайлдер – Ф'юрі покаже телеканал "Інтер". Покажуть вони його о 06:30 неділі, 2 грудня.

Варто зазначити, що зустріч Уайлдера та Ф'юрі відбудеться на арені Staples Center у Лос-Анджелесі, США. Це буде боксерське протистояння, де чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер проведе захист свого титулу в поєдинку проти колишнього чемпіона за кількома версіями Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, перед цим на телеканалі "Інтер" відбудеться показ бою за участі українця Олександра Гвоздика. Він протистоятиме канадцю Адонісу Стівенсону. Це буде бій за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Розпочнеться все о 01:15 неділі, 2 грудня. Онлайн поєдинку Гвоздик – Стівенсон відбудеться на сайті 24 Каналу.

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