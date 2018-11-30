Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер проведе захист титулу в бою проти колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі. Бій відбудеться на території чемпіона – в Лос-Анджелесі 1 грудня. Букмекери оцінили шанси кожного з боксерів у цьому бою.

В цілому, букмекери майже рівнозначно оцінили шанси боксерів на перемогу у цьому поєдинку.

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Експерти з William Hill коефіцієнт на перемогу Уайлдера виставили на рівні 1,73 (найбільший коефіцієнт серед усіх букмекерських контор). У той час як коефіцієнт на перемогу Ф'юрі 2,20. Варто додати, що нічия доволі малоймовірна – 26,00.

Найбільший коефіцієнт на перемогу Ф'юрі у "Фаворит спорт" – 2,39. На перемогу Уайлдера – 1,60 (найменший коефіцієнт серед усіх букмекерських контор). На те, що бій триватиме 12 раундів і судді не віддадуть перемогу жодному з боксерів – 25,00.

Marathon bet на перемогу Уайлдера дає коефіцієнт 1,72. На перемогу Ф'юрі – 2,15. Нічия має коефіцієнт аж 33,00.

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PariMatch коефіцієнт на перемогу Уайлдера виставив на рівні 1,68. Перемога Ф'юрі – 2,32. Нічия – все ті ж 25,00.

Нагадаємо, що бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтеєм Уайлдером і володарем поясу The Ring Тайсоном Ф'юрі відбудеться 1 грудня в Лос-Анджелесі. Відео бою та огляд – на 24 Каналі.

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