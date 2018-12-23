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      Уайт у бою-реванші брутально нокаутував Чісору: відео

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      Уайт – Чісора результат і відео бою
      Уайт – Чісора результат і відео бою

      Британець Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) захистив звання чемпіона WBC в суперважкій вазі (понад 90,7 кг) в поєдинку проти співвітчизника Дерека Чісори (29-9, 21 КО).

      Суперники вже зустрічалися два роки тому і тоді роздільним рішенням суддів у конкурентному бою переміг Уайт. Цього разу бій також вийшов видовищним, але перевагою володів Уайт. Суддя, до того ж, двічі знімав очки з Чісори за удари нижче поясу.

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      Обидва боксери дотримувалися власного плану на бій аж до 11-го раунду, коли Уайт брутальним лівим хуком відправив опонента на канвас. Той навіть і не намагався встати на ноги.

      Таким чином, Уайт є претендентом на бій з чемпіоном за версіями WBO, IBF і WBA Ентоні Джошуа.

      Відео бою Уайт – Чісора

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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