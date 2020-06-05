УАЗік, який спалили під час мітингу проти Авакова, виставили на аукціон
У Києві та Львові 5 червня відбулися декілька акцій протесту. Люди вимагали відправити чинного очільника МВС Арсена Авакова у відставку. Під час однієї з акцій активісти привезли на площу поблизу Верховної Ради "міліцейський бобік", розмалювали та підпалили його.
Тепер же автомобіль УАЗ 469 виставили на аукціон. Відповідний допис на сторінці у фейсбуці розмістив активіст Микола Виговський.
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Незвичний лот він назвав пам'ятником "мусорському свавіллю". Початкова ціна УАЗіка становить 10 000 гривень, а мінімальний крок – 500 гривень. Виговський написав, що аукціон триватиме до 10 червня 21:00.
Усі зібрані кошти підуть на боротьбу за кращу долю української правоохоронної системи,
– сказав активіст.
Українцям у мережі така ідея сподобалася, дехто навіть підтримав ідею, зробивши перший крок.
Мітинг проти Авакова: головне
- У Києві та Львові відбулися одразу декілька мітингів проти Авакова та поліцейського свавілля. Загалом обійшлося без серйозних конфліктів. Щоправда, поліція затримала 8 людей під Кабміном.
- У протестах у столиці взяли участь приблизно тисяча активістів. Періодично між мітингувальниками та поліцією виникали суперечки та сварки, але серйозних бійок не зафіксували.
- Водночас у залі парламенту Аваков виступив з доповіддю щодо нещодавніх резонансних кримінальних подій. Зокрема, стрілянини в Броварах та побиття і зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.