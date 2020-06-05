У Києві та Львові 5 червня відбулися декілька акцій протесту. Люди вимагали відправити чинного очільника МВС Арсена Авакова у відставку. Під час однієї з акцій активісти привезли на площу поблизу Верховної Ради "міліцейський бобік", розмалювали та підпалили його.

Тепер же автомобіль УАЗ 469 виставили на аукціон. Відповідний допис на сторінці у фейсбуці розмістив активіст Микола Виговський. Актуально Піротехніка і спроба самоспалення: у Києві та Львові пройшли мітинги за відставку Авакова – фото Незвичний лот він назвав пам'ятником "мусорському свавіллю". Початкова ціна УАЗіка становить 10 000 гривень, а мінімальний крок – 500 гривень. Виговський написав, що аукціон триватиме до 10 червня 21:00. Усі зібрані кошти підуть на боротьбу за кращу долю української правоохоронної системи,

– сказав активіст. Українцям у мережі така ідея сподобалася, дехто навіть підтримав ідею, зробивши перший крок. Мітинг проти Авакова: головне У Києві та Львові відбулися одразу декілька мітингів проти Авакова та поліцейського свавілля. Загалом обійшлося без серйозних конфліктів. Щоправда, поліція затримала 8 людей під Кабміном.

У протестах у столиці взяли участь приблизно тисяча активістів. Періодично між мітингувальниками та поліцією виникали суперечки та сварки, але серйозних бійок не зафіксували.

Водночас у залі парламенту Аваков виступив з доповіддю щодо нещодавніх резонансних кримінальних подій. Зокрема, стрілянини в Броварах та побиття і зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.