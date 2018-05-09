Майбутнє вже настало: Uber показав прототип першого літаючого таксі

На конференції Elevate, яка присвячена стартапам та IT, компанія Uber продемонструвала прототип гібридного літаючого таксі – поєднання вертольоту та літака.

Про це повідомляє видання The Verge.

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Випуск перших моделей такого транспортного засобу запланований на 2023 рік. У гібридному таксі встановлені чотири горизонтально обертових ротора замість традиційних парних, які складаються при посадці. Це необхідно для того, аби зробити поїздку максимально тихою і поліпшити продуктивність.

Літаюче таксі працюватиме на електроенергії. Максимальна висота, на яку зможе піднятися новий пристрій, – 600 метрів.



Прототип гібридного літаючого таксі від Uber

Передбачається, що таке аеротаксі зможе перевозити пасажирів між хмарочосами зі спеціально обладнаними посадочними майданчиками. У компанії говорять, що їх гібридні вертольоти зможуть здійснювати до 200 поїздок на годину. Перший час перельоти здійснюватимуться з пілотом, але з часом вони планують перейти на автономне управління.