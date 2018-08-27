Uber пропонуватиме пасажирам велосипеди та скутери замість машин

Як заявили в компанії Uber, велосипеди та електроскутери невдовзі стануть найбільш популярними способами пересування для коротких поїздок, особливо великими містами.

Про це йдеться на сайті "ВВС. Україна".

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Поки в компанії зазначили, що наразі цей бізнес менш прибутковий, ніж автомобільний, проте в довгостроковій перспективі саме за ним майбутнє.

В годину пік дуже неефективно використовувати купу металу вагою в тонну – і все заради того, аби перевезти одну людину через десять кварталів. Якщо говорити про короткострокову перспективу, для нас це програш у фінансовому плані, але стратегічно – це саме те, куди ми хочемо рухатися,

– додав гендиректор Uber Хосровшахі.

За його словами, на одній велосипедній поїздці Uber зароблятиме набагато менше грошей, ніж на такій самій автомобільній, але дохідність буде забезпечуватися за рахунок більшої кількості коротких велосипедних подорожей.

Лише протягом останнього року американська компанія інвестувала кошти одразу у декілька велосипедних фірм. Сервіс прокату велосипедів Jump, яким володіє Uber, вже успішно працює у кількох американських містах, зокрема у Нью-Йорку та Вашингтоні. Незабаром Jump запрацює і у Європі: очікується, що першим містом, де з'явиться сервіс, стане Берлін.

Нагадаємо, нещодавно компанія повідомляла, що Uber презентує нову політику з обмеження часу роботи водія в регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка), враховуючи Україну, з метою підвищення безпеки водіїв та пасажирів. Компанія автоматично відключатиме водіїв, що пробули за кермом 12 годин.