Uber запускає у Києві маршрутний сервіс

Вже у травні компанія Uber запустить у Києві новий сервіс Uber Shuttle.Тепер можна буде забронювати місце в мікроавтобусі, який курсуватиме за обраними маршрутами.

Наразі сервіс працюватиме лише в межах столиці. Uber Shuttle нагадуватиме щось середнє між маршрутним таксі та короткостроковою орендою автомобіля, повідомили у прес-службі компанії.

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За кілька тижнів ви зможете замовити місце в чистому, зручному Uber Shuttle високої якості і за доступною ціною, тому більше не доведеться стояти в чергах або пропускати свій транспорт через те, що він переповнений,

– повідомляють у компанії.

Користувачі сервісу бронюватимуть місце в автобусі через додаток Uber, вказуючи місце відправлення і призначення. Програма за кілька хвилин знаходитиме пасажирів, яким потрібно їхати у тому ж напрямку, і повідомить вартість поїздки.

Мікроавтобус чекатиме пасажира на зупинці впродовж кількох хвилин. Зупинки, на яких водій підбиратиме й висаджувати пасажира, можуть бути розташовані на відстані від пункту призначення, тож додаток буде показувати піший маршрут: як пройти від або до зупинки.

Подібний сервіс Uber Bus вже працює в Каїрі та мексиканському Монтерреї.