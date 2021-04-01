У Павлограді на Дніпропетровщині ввечері 30 березня чоловік вбив 16-річного підлітка. За даними ЗМІ, хлопець заступився за дівчат, із якими гуляв. Внаслідок цього йому завдали кілька ударів ножем.

До поліцейських, які були на виклику з домашнім насильством, підбіг неповнолітній хлопець і повідомив про цю подію. Правоохоронці швидко затримали підозрюваного та вилучили ніж.

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Ніж, яким вбили підлітка в Павлограді / Фото Нацполіції

Деталі від поліції

Трагедія трапилась приблизно о 18:45 на вулиці Заводській. На причетного до злочину поліцеським вказав підліток, який до них звернувся.

Повідомляють, що між юнаком і 42-річним жителем Павлограду виникла сварка. Під час неї зловмисник витягнув ніж і завдав ним кілька ударів. Хлопець помер майже одразу.

Правоохоронці направили знаряддя вбивства на експертизу. Також вони відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Максимальне покарання за нею – 15 років ув'язнення.

Інформація про подію від ЗМІ

Як повідомляє телеграм-канал "Вартові Еспресо", підлітки під час прогулянки вирішили пройтись по закинутому будинку. Там вони побачили наркомана, який почав чіплятися до дівчат.

Один із хлопців, які були в компанії заступився за них, і почалася сутичка. Швидка приїхала за 15 хвилин, але юнак вже був мертвим.

Затримання зловмисника поліцейськими: відео телеграм-каналу "Вартові Еспресо"