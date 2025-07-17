Ударила шампуром під час сварки: на Черкащині дружину підозрюють у вбивстві чоловіка

У четвер, 17 липня, на одній із баз відпочинку у Звенигородському районі Черкаської області стався інцидент. Під час сварки з бійкою 33-річна жінка смертельно поранила шампуром свого 26-річного чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про вбивство?

У Черкаській області чоловік та дружина відпочивали у компанії друзів і вживали алкоголь. Згодом між ними виникла сварка з бійкою – 33-річна жінка схопила шампур і поранила ним свого чоловіка у груди.

Від отриманої травми потерпілий помер. Його дружину затримали в процесуальному порядку, правоохоронці також вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві – за скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні мешканець Івано-Франківська зі спільником замовив убивство своєї дружини. За це виконавцеві пообіцяли 2 000 доларів США. Злочин вдалося попередити завдяки злагодженим діям правоохоронців. Чоловіків затримали, вони перебувають під вартою.