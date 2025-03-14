У мережі з'явилося повне відео вбивства одеського активіста Демʼяна Ганула (18+)

Активіста Демʼяна Ганула застрелили просто посеред вулиці вдень 14 березня 2025 року, близько 10:30, у Приморському районі Одеси. У мережі з'явилося повне відео зухвалого вбивства.

Кадри поширюють у телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал. Підозрюваного затримали згодом, ним виявився 46-річний Сергій Шалаєв.

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Убивство Дем'яна Ганула

За попередньою інформацією, нападник двічі вистрілив у Ганула: перший постріл був прямо в голову, іншим активіста "добили". Опісля стрілець покинув місце злочину.

Правоохоронці розслідують справу як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

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До слова, на закритому засіданні суду 16 березня підозрюваний визнав свою вину, його відправили під варту на 60 днів без можливості вийти під заставу. Відомо, що з лютого 2025 року Шалаєва оголосили в розшук як дезертира.

Активіста провели в останню путь 19 березня, церемонія прощання проходила біля пам'ятника Шевченку та на Алеї Героїв.