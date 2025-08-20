У середу, 20 серпня, Шевченківський районний суд Києва завершив дослідження речових доказів у справі вбивства підлітка на фунікулері у квітні 2024 року. Засідання продовжиться в четвер, 21 серпня.

Друзі загиблого розповіли власну версію подій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Укрінформу та OBOZ.UA.

Як минуло засідання суду 20 серпня?

‎Сторону обвинувачення представляє генпрокурор Руслан Кравченко, який раніше вступив у цю справу як прокурор. На початку засідання він попросив суд змінити порядок дослідження доказів і допитати судмедексперта Олександра Радецького – клопотання задовольнили.

За повідомленням Радецького, у вбитого Максима Матерухіна виявили рану на шиї, яка стала причиною смерті хлопця, а також поранення на обличчі. Однак через недостатність даних послідовність отримання травм встановити неможливо.

Також у суді дослідили відеозапис слідчого експерименту, який провели на території фунікулера за участю підлітків, присутніх на місці події в день трагедії. ‎Вони розповіли, що поводилися адекватно, вели розмову "ні про що", а їхні жарти нібито ніяк не могли образити нікого з оточення.

Окрім того, товариші жертви зазначили, що підсудний Артем Косов намагався виштовхнути Матерухіна, а під час очікування медиків був засмучений і погрожував декому з присутніх на місці інциденту.

‎Водночас обвинувачений заявив, що слідчий експеримент провели з порушенням його прав – за залученням свідків, але без його участі. Також Косов коментував свої дії під час дослідження в суді низки інших відеозаписів і окремо наголосив, що ніколи не вчиняв домашнє насильство.

На наступному засіданні розв'язуватимуть питання в сторони обвинувачення щодо доцільності призначення додаткової комплексної судово-медичної експертизи з іншими експертизами,

– уточнив генпрокурор.

Нагадаємо, наразі запобіжний захід ймовірному вбивці у вигляді тримання під вартою без права внесення застави продовжено до 11 жовтня.

Убивство на фунікулері: що відомо