Він обіцяв опублікувати 80 тисяч сторінок матеріалів у невідредагованому вигляді. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт архіву, де можна ознайомитися із записами.

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Скільки документів оприлюднили

У релізі Національного архіву США – 1123 документи. Оскільки записи продовжують оцифровувати, їх додаватимуть на сайт поступово.

Наразі матеріали доступні для перегляду онлайн, а також особисто, у друкованому вигляді чи на аналогових носіях у Національному архіві в Колледж-Парку, штат Меріленд.

Частина документів стосується інформації, що знаходиться під судовою печаткою або є таємницею присяжних, інші записи містять інформацію з податкових декларацій від Служби внутрішніх доходів (IRS) або переданих уряду приватними особами.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп також обіцяв розсекретити файли про вбивство Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.