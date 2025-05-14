Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру. Пара перебувала у шлюбі 5 років.

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Що відомо про вбивство

За версією жінки, уранці в день трагедії, коли вона збиралася на роботу, чоловік почав сварку. Він ударив дружину ногою у спину – у відповідь та завдала нібито лише 2 удари качалкою по голові.

Після інциденту жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка, який не відповідав на дзвінки, виявила родичка. Знаряддя вбивства обвинувачена викинула у сміття, яке винесла з квартири.

Вона скаржилася на те, що покійний зловживав коньяком та мав "збочені сексуальні фантазії". У суді свою вину не визнала, хоча під час останнього слова заявила, що шкодує про вчинок.

Досудове розслідування проводили слідчі Голосіївського управління столичної поліції. Вироком Голосіївського районного суду жінку засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року жительку Одеського району затримали за підозрою у вбивстві 9-місячної доньки під час нервового зриву. Матері загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.