Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Вінниччини.

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Вчинив самогубство на очах у поліції

За даними правоохоронців, 30 липня вранці 63-річний чоловік, якого розшукували за вбивство двох пенсіонерів на Черкащині, сам подзвонив до поліції. Він повідомив, що чекає правоохоронців біля магазину в одному з сіл Хмільницького району Вінниччини.

Зловмисник попередив, що мав при собі автоматичну зброю та гранати.На місце виїхав, зокрема, спецпідрозділ КОРД. Правоохоронці намагалися вести переговори, однак чоловік відмовився скласти зброю.

Під час операції він застрелився. Біля тіла поліцейські знайшли автомат, споряджені магазини та гранати.

Поліція працювала на місці самогубства злочинця / Фото Нацполіції

Чоловік був причетний до жорстокого нападу на подружжя пенсіонерів у Черкаській області 26 липня. За даними слідства, він зі спільником увірвалися до будинку жертв, жорстоко їх побили. Пенсіонера залишили помирати вдома, а жінку вивезли на Кіровоградщину і душили по дорозі. Від отриманих травм вона померла.

Як повідомили в поліції, оперативники раніше затримали одного зі зловмисників, який уже мав судимість. Другий фігурант, що вчинив суїцид, також мав кримінальне минуле. Тривають слідчі дії у межах досудового розслідування.