Згодом старший лейтенант помер у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Дивіться також У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранати та намагався взяти в заручники військових ТЦК

Що відомо про інцидент в Ізмаїлі?

За попередньою інформацією, на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Однак той поводився агресивно.

Чоловік дістав зброю та почав стріляти у бік правоохоронців, один із них отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Старший лейтенант згодом помер, а зловмисник наразі перебуває в лікарні. Його затримали в процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 серпня у Дарницькому районі Києва стався вибух. Спершу 34-річний чоловік через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище. А згодом влаштував вибух побутового газу – постраждало троє поліцейських.