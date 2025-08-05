Убив поліцейського під час перевірки документів: що відомо про трагедію на Одещині
- В Ізмаїлі водій мопеда поранив поліцейського під час перевірки документів; правоохоронець згодом помер у лікарні.
Стрільця затримали, слідчі відкрили кримінальне провадження, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
У вівторок, 5 серпня, близько 18:00 в місті Ізмаїл Одеської області стався інцидент. Під час зупинки заради перевірки документів водій мопеда поранив правоохоронця.
Згодом старший лейтенант помер у лікарні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
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Що відомо про інцидент в Ізмаїлі?
За попередньою інформацією, на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Однак той поводився агресивно.
Чоловік дістав зброю та почав стріляти у бік правоохоронців, один із них отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.
Старший лейтенант згодом помер, а зловмисник наразі перебуває в лікарні. Його затримали в процесуальному порядку.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 5 серпня у Дарницькому районі Києва стався вибух. Спершу 34-річний чоловік через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище. А згодом влаштував вибух побутового газу – постраждало троє поліцейських.