Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Судовий репортер". Через шість років після трагедії ключових обвинувачених засудили до тривалих термінів ув’язнення.

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Суд оголосив вирок у справі про замах на Соболєва

Андрій Лаврега, якого визнали стрільцем, отримав 15 років позбавлення волі за замах на вбивство депутата та вбивство з необережності дитини.

Євгена Семенова, який допомагав у злочині, засудили до 13 років.

Ще один співорганізатор – Юрій Ткаченко, який тривалий час перебував у міжнародному розшуку, теж отримав 13 років.

Четвертий фігурант – Юсуп Абуєв – досі в розшуку.

Замовника злочину правоохоронці офіційно не назвали.

Що відомо про вбивство

Трагедія сталася 1 грудня 2019 року в центрі Києва. Тоді в автомобіль Range Rover депутата Соболєва відкрили вогонь. У салоні перебували сам депутат, його дружина та двоє дітей.

Унаслідок обстрілу загинув трирічний син Олександр.

Слідство встановило, що Лаврега стріляв, а Семенов подав сигнал. Злочин, за даними слідства, організував Абуєв – він нібито запропонував Лаврезі 40 тисяч доларів за вбивство депутата. Мотиви замаху – бізнесовий конфлікт, професійна діяльність або особисті мотиви.

У 2020 році сам Соболєв заявив про підготовку нового замаху на його родину та оголосив винагороду у 2 мільйони гривень за ім’я замовника.

