Пізно ввечері 14 липня в Києві двоє чоловіків убили слідчого СБУ Романа Закладного. Нападників уже знайшли й повідомили їм про підозри. Схоже, вони планували просто пограбувати слідчого.

Деталі вбивства співробітника Служби безпеки України повідомила прокуратура міста Києва.

Важливо У Києві знайшли мертвим слідчого СБУ: він саме мав йти на пенсію – нові подробиці

Чоловіків підозрюють у скоєнні розбійного нападу й нанесені тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.

Слідство встановило, що підозрювані близько 23:30 14 липня помітили свою жертву й напали на нього з метою пограбувати. Один з нападників вдарив Романа Закладного по голові, після чого той і помер.

Нападники заволоділи особистими речами загиблого:

мобільним телефоном,

банківською карткою,

сумкою,

документами.

Нападниками виявилися двоє чоловіків – 30-річний киянин і 23-річний луганчанин. Вони обоє раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Один з них просто зараз проходить підозрюваним у кримінальній справі, а інший раніше був судимий за умисне важке тілесне ушкодження.

Правоохоронці вже знайшли ймовірне знаряддя вбивства, а щодо обох підозрюваних готують клопотання про обрання запобіжного заходу.

Затримання підозрюваних у вбивстві працівника СБУ: дивіться фото

Загибель Романа Закладного: що відомо