Убивство співробітника СБУ в Києві: відомі деталі нападу
Пізно ввечері 14 липня в Києві двоє чоловіків убили слідчого СБУ Романа Закладного. Нападників уже знайшли й повідомили їм про підозри. Схоже, вони планували просто пограбувати слідчого.
Деталі вбивства співробітника Служби безпеки України повідомила прокуратура міста Києва.
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Чоловіків підозрюють у скоєнні розбійного нападу й нанесені тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. За це їм загрожує до 15 років за ґратами.
Слідство встановило, що підозрювані близько 23:30 14 липня помітили свою жертву й напали на нього з метою пограбувати. Один з нападників вдарив Романа Закладного по голові, після чого той і помер.
Нападники заволоділи особистими речами загиблого:
- мобільним телефоном,
- банківською карткою,
- сумкою,
- документами.
Нападниками виявилися двоє чоловіків – 30-річний киянин і 23-річний луганчанин. Вони обоє раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.
Один з них просто зараз проходить підозрюваним у кримінальній справі, а інший раніше був судимий за умисне важке тілесне ушкодження.
Правоохоронці вже знайшли ймовірне знаряддя вбивства, а щодо обох підозрюваних готують клопотання про обрання запобіжного заходу.
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Загибель Романа Закладного: що відомо
- У Києві, на вулиці Йорданській у ніч на 15 липня знайшли тіло чоловіка, який мав при собі посвідчення працівника СБУ.
- У Службі безпеки України підтвердили, що загинув слідчий в особливо важливих справах Роман Закладний.
- Там також заявили, що чоловік саме мав йти на пенсію. Останнім часом резонансних справ не вів.
- Через зникнення особистих речей слідство з самого початку припускало, що Закладного просто хотіли пограбувати, але, ймовірно, не розрахували силу удару.